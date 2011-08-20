Автомобильный портал Autorelease.ru - надежный проводник в автомобильном мире

Сегодня, когда автомобильные сайты перестали быть редкостью и, более того, авто сайты делают все, кому не лень, становится все сложнее отыскать в этом «темном царстве» свет, который, в нужную минуту, выступит единственно-верным ориентиром в бурлящем потоке информации, так или иначе связанной с авто.

Технические характеристики автомобилей, Автоновости, тест-драйвы, обзоры и результаты краш-тестов, – все это, безусловно, заслуживает того, чтобы быть увиденным и принятым Вами во внимание. И в то же время, Вы заслуживаете того, чтобы вся эта информация – от характеристики автомобилей и до отзывов бывалых автомобилистов была достоверной, свежей и актуальной.

Наравне с такими «монстрами» автомобильного Рунета, как Авто ру (auto.ru), наш портал представляет собой много больше чем просто сайт автомобилей, и создан для того, чтобы предоставить Вам самую свежую и актуальную информацию обо всем, что происходит в непрерывно развивающемся мире автомобильной индустрии.

Сведения о крупнейших производителях авто, последние новости и резонансные события в мире автомобильной индустрии России и мира, технические характеристики автомобилей, краш-тесты, специальные репортажи и статьи, которые готовят для нас крупнейшие автомобильные журналы России (такие как Авторевю, 5 колесо и другие), а также детальные обзоры по различным категориям авто, обширный фото и видеоархив автомобильных материалов, познавательные отзывы автовладельцев, дающие пищу для размышлений, и, конечно же, автофорум – место сосредоточения полезной информации, советов и бесценного опыта автолюбителей, а также идеальное пространство для общения в режиме онлайн на самые животрепещущие или, напротив, отвлеченные вопросы автомобильной тематики.

Все это и многое другое Вы сможете отыскать в рамках одного нашего портала, минуя необходимость искать другие автомобильные сайты и приобретать неуклонно растущие в цене авто журналы. Не секрет, что самую свежую и «горячую» информацию об автомобилях чаще всего предоставляют зарубежные авто сайты. Однако мы качественно позаботились о том, чтобы и Вы могли получить достоверную информацию максимально оперативно, «из первых уст» и в том же виде, в каком подали ее зарубежные автомобильные сайты и авто журналы, с одним отличием – посетив наш сайт, Вы получите возможность ознакомиться с ней на русском языке!

Профессионализм во всем: от новостей до обзоров

При этом в штате нашего персонала состоят не просто профессиональные переводчики, а переводчики-специалисты в области авто, какими могут похвастаться, вновь-таки, разве что популярные авто сайты категории Avto.ru и Drom.ru. В рамках нашего портала мы поставили перед собой цель – создать сайт автомобилей, где собрать и предоставить всю необходимую информацию, которая рано или поздно, а возможно, и прямо сейчас, может понадобиться современному владельцу автомобиля.

Не имеет значения, новичок Вы или уже бывалый водитель, любитель или профессионал, – каждый найдет здесь полезные сведения, которые, кто знает, могут пригодиться Вам уже на следующем повороте. На нашем сайте в изобилии представлены наиболее полные технические характеристики автомобилей от самых разных стран и производителей. В постоянном доступе находится информация по ремонту авто, вопросам эксплуатации и ухода за автомобилем, реализована возможность покупки-продажи автозапчастей и пр. Кроме того, как и многие другие автомобильные сайты (в т.ч. и всем известный Авто.ру), на нашем портале мы представляем актуальную информацию не только по автомобилям, но также и по другим транспортным средствам, в частности – мототехнике.

Стритрейсинг, тюнинг, характеристики автомобилей, спортивные авто и все, что, так или иначе, имеет отношение к реалиям уличных гонок – Вы найдете в соответствующем разделе форума нашего портала. Отдельного внимания, безусловно, заслуживает и юридическая страничка на нашем сайте. Здесь Вы найдете исчерпывающую информацию по таким темам, как страхование авто и штрафы, прохождение техосмотра и транспортный налог, а также сможете обсудить возникшие вопросы и ситуации из жизни.

Удобная навигация, интуитивно понятный интерфейс с возможностью регулировки отображения шрифтов, и, конечно же, доступный для понимания русский язык в совокупности с самыми свежими новостями из мира авто, подробными обзорами и интересными статьями, а также морем полезной информации – все это свидетельствует в пользу того, что наш сайт автомобилей станет для Вас лучшим проводником по увлекательным страницам прошлого, настоящего и будущего излюбленного человеком средства передвижения – Автомобиля.

Ежедневно, ежечасно и ежеминутно мы тщательно следим за тем, чтобы ни одна новость из мира автомобильной индустрии не ускользнула от нашего внимания. Мы заботимся о том, чтобы Вы всегда были в курсе не только новостей, но и таких важных для любого автолюбителя событий, как автошоу, спортивные мероприятия местного, отечественного и мирового уровня и др.

Больше нет надобности тратить длительное время на посещение десятков автомобильных сайтов в поисках интересующей информации, новостей и характеристики автомобилей, отпала и необходимость приобретать дорогостоящие авто журналы, – все, что Вам нужно сделать, чтобы всегда быть в курсе событий в мире авто – почаще заглядывать на страницы нашего портала, ведь информация обновляется постоянно и регулярно.

Выбрав наш портал однажды, Вы откроете для себя новые возможности для максимально продуктивного использования своего времени и максимально эффективной эксплуатации Вашего автомобиля! Дерзайте, быть в курсе событий – всегда актуально!